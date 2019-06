Entra l'estate 2019: dopo una piccola falsa partenza, ancora caldo sul Molise

Giungo 2019 iniziato particolarmente bollente e, nonostante qualche episodio isolato, lo sarà ancora per alcuni giorni. L'aggiornamento meteo a cura di meteoisernia.net



Le condizioni del tempo dovrebbero proseguire all'insegna dell'anticiclone africano che ha preso possesso del Mediterraneo già da molti giorni. Tale situazione dovrebbe mantenersi stazionaria almeno sino a fine giugno.

Se dunque venivamo da un mese di maggio più freddo del normale, ora stiamo vivendo una situazione contraria in cui le avvezioni calde dal nord Africa sembrano essere davvero difficili da scardinare. Insomma una situazione di blocco che non lascia spazio se non a qualche temporale rinfrescante, almeno per quel che concerne le nostre regioni.

Fortunatamente le proiezioni meteo dei modelli di qualche giorno fa, circa una nuova violenta ondata di caldo sulla Penisola, hanno poi posizionato il nocciolo bollente molto più ad ovest. Esso ad inizio settimana potrebbe lambire la Sardegna e parte dei versanti tirrenici. Tuttavia proprio nel corso della prossima settimana gran parte dell'Europa dovrebbe essere interessata da una vasta area bollente che non risparmierà nemmeno lo stivale. Temperature non estreme ma decisamente fastidiose ed ancora una volta oltre la media del periodo.

In conclusione possiamo dire che continueremo a vivere una fase meteorologica tipicamente estiva. Per ora non sono annunciate fasi instabili pertanto i cieli rimarranno per lo più sereni o poco nuvolosi con la possibile locale formazione di cumulonembi pomeridiani.

Sembrerebbe che la struttura anticiclonica vada indebolendosi solamente all'inizio del prossimo mese, ma per precisare questa evoluzione occorrono ancora alcuni giorni.

