Meteo in Molise, previsto un pesante aumento del caldo

Prima parte di agosto bollente. Vediamo dove e quando



CAMPOBASSO/ISERNIA. Le primissime proiezioni di calcolo intravedono un sensibile aumento delle temperature a partire dal prossimo fine settimana e per alcuni giorni, forse tre o quattro (da confermare).

Come accade sempre più spesso, una ennesima espansione dell'anticiclone africano verso la penisola italiana potrebbe causare un ulteriore fase meteorologica contraddistinta da clima molto caldo. Ad oggi, i modelli di calcolo prevedono una situazione molto pesante per alcune aree interne del centro sud. Parte del Molise potrebbe essere assolutamente incluso in questa mappatura. Occorreranno ancora alcune ore di tempo per poter commentare una situazione più vicina alla realtà, tuttavia c'è da dire che, dai dati attuali, è lecito attendersi condizioni quasi estreme nelle pianure interne del Molise occidentale. Potrebbe essere relativamente molto caldo anche in montagna.

