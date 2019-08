Caldo: ancora una settimana sopra la media, poi il calo termico

L’aggiornamento a cura di meteoisernia.net



MOLISE. Sarà una settimana all'impronta del tempo buono, prevalentemente soleggiato, abbastanza caldo (oltre la media) ma non estremamente fastidioso come la recente ondata di calore avutasi prima dello scorso Ferragosto.

Localmente possono registrarsi valori elevati in special modo sino a mercoledì, poi si dovrebbe avere una leggera flessione. Per ora scarsa possibilità di precipitazioni.

ATTENZIONE. Stando alla tendenza meteo prevista con gli attuali dati a disposizione, l'estate 2019 potrebbe presentare, all'inizio della prossima settimana, il primo segno di cedimento con una perturbazione molto più fresca in ingresso dall'Atlantico, che potrebbe portare piogge e temporali.

Unisciti al gruppo Whatsapp di isNews per restare aggiornato in tempo reale su tutte le notizie del nostro quotidiano online: salva il numero 3288234063, invia ISCRIVIMI e metti "mi piace" al nostro gruppo ufficiale