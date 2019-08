Meteo in Molise, l’estate si chiude all’insegna della variabilità

Le previsioni per i prossimi giorni degli esperti di www.meteoisernia.net



CAMPOBASSO/ISERNIA. Tra pochi giorni entrerà il primo mese dell'autunno meteorologico. L'estate è in coda ma senza imminenti scossoni. La nostra penisola si trova ancora sotto una vasta area di alta pressione che però presenta attimi di cedimento alternati a modesti rinforzi. La debole perturbazione che ha provocato spiccata e, a tratti, estrema instabilità nei giorni scorsi è ormai alle spalle, a vantaggio di una transitoria fase che presenta connotati migliori ma pur sempre instabili.

In questa coda di agosto non mancheranno dunque nuvoloni che di tanto in tanto potranno dare luogo ad isolati rovesci o temporali. La giornata di oggi vedrà ancora residua instabilità che si manifesterà con formazioni nuvolose ad evoluzione diurna specie nelle aree interne, più probabili sul Molise centrale, sul Matese, sull'area Parco Nazionale settore molisano ed in alto Molise.

I prossimi due giorni dovrebbero garantirci maggiore stabilità ma con permanenza del rischio di nuvoloni, poi con l'avvicinarsi della fine della settimana l'instabilità pomeridiana potrebbe tornare a trovarci con rinnovata possibilità di temporali, in special modo domenica ma assolutamente da confermare data la lontananza temporale.

Stiamo vivendo dunque una coda d'estate, in cui, per ora, difficilmente andremo incontro a nuove fiammate di calore. Il profilo termico sarà ancora estivo e stazionario, con caldo solo a tratti afoso e leggermente sopra la media.

