Meteo in Molise, arriva l’autunno: freddo, temporali e grandine

Le previsioni per i prossimi giorni degli esperti di meteoisernia.net



CAMPOBASSO/ISERNIA. L'inizio di ottobre lascia alle spalle un clima decisamente anomalo che ha influenzato le nostre regioni con condizioni tardo estive, tanto sole e temperature sopra la media. Le cose però stanno per cambiare e dobbiamo metterci nella prospettiva di attraversare una nuova fase meteorologica di stampo autunnale.

Protagonista del cambio del tempo una profonda saccatura artica che sarà in grado di far guastare il tempo non solo nel Sannio ma anche sul resto dello stivale. Dopo un martedì ancora buono con lievi flessioni di temperatura, a partire da mercoledì e per circa 48 ore ci ritroveremo rapidamente in autunno.

Ci attendiamo una diminuzione delle temperature anche di 7/9 gradi con possibilità di registrare valori ad una cifra specie in alta collina / montagna. Arriveranno piogge e temporali, localmente intensi con grandinate, accompagnati da un aumento dei venti, occidentali sino a metà settimana, poi in rotazione da settentrione. Già da venerdì la pressione dovrebbe essere in risalita favorendo un miglioramento che potrebbe protrarsi sino al fine settimana ma senza il calore anomalo avvertito ultimamente.

La tendenza successiva (probabilità bassa) vedrebbe un nuovo affondo autunnale perturbato all'inizio della prossima settimana.

