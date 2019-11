Maltempo nel week end: piogge forti ma non molto freddo

Il mese di novembre al via all’insegna delle perturbazioni metereologiche. L’aggiornamento a cura di meteoisernia.net



La debole perturbazione pervenuta sull'Italia ha riportato le condizioni del tempo in linea con la media stagionale. Al suo seguito si apre la "porta atlantica" che porterà sulla penisola e sulla nostra regione nubi e temporali, talvolta di forte intensità, specie nel ponte di Ognissanti.

Le temperature non subiranno bruschi cali, ma sono attese forti piogge in Molise, specie nei suoi territori esposti ad ovest, parliamo quindi della provincia di Isernia, che potrebbe essere teatro di precipitazioni occasionalmente forti e persistenti, che comportano uno stato di allerta.

Tendenzialmente meno piovoso il Molise orientale, ma comunque interessato da maltempo. Ovunque cieli coperti e ventilazione in forte rinforzo dai quadranti sud occidentali con raffiche spesso forti anche oltre i 60 nodi.

La tendenza successiva vede, ad oggi, in gioco condizioni di tempo autunnale anche nei primi giorni della prossima settimana.

