Meteo in Molise, il freddo è alle porte: temperature rigide e nevicate

Le previsioni per i prossimi giorni degli esperti di meteoisernia.net

CAMPOBASSO/ISERNIA. L'alta pressione si sbilancia verso l'Europa nord atlantica in una approssimata configurazione "ad omega" che favorisce l'ingresso di aria fredda da nord ovest scivolando velocemente sul versante adriatico della penisola.

Tra poche ore i venti ruoteranno da nord ed entro la serata odierna assisteremo ad una rapida diminuzione delle temperature accompagnata dalla comparsa delle prime precipitazioni più intense sul versante costiero e nevicate in Appennino a quote di alta collina / montagna. La quota neve è prevista intorno ai 1000 metri, ma è in rapida discesa, pertanto è auspicabile attendersi fiocchi anche a quote più basse nell'arco della prossima nottata.



Le aree maggiormente interessate alle precipitazioni potrebbero essere quelle del settore alto Molise, Molise centrale, Matese e Alto Sangro. Possibilità di nevicate anche sui Monti della Meta. La fenomenologia risulta essere prevalentemente dovuta a contrasto termico pertanto sarebbe da escludere l'aspettativa di accumuli consistenti.

Domani mercoledì continua la fase di freddo con rinforzo della ventilazione settentrionale con possibilità di aumento del moto ondoso fino a molto mosso o agitato. Qualche fronte precipitativo può arrivare dal mare influenzando il tempo ancora sulle nostre regioni.

L'acme del freddo è previsto tra mercoledì e giovedì quando per alcune ore le temperature in montagna potrebbero scendere anche al di sotto dei 5 gradi sotto zero. La tendenza è per un rapido miglioramento successivo e già venerdì i valori termici riacquisteranno diversi gradi.

