Avvio di marzo all’insegna del tempo perturbato e variabile

Sulla Penisola, e dunque sul Molise, è sceso il flusso atlantico. Temperature in leggera flessione. Aggiornamento a cura di Meteo Isernia e Molise



Il flusso atlantico scende finalmente di latitudine e sembra essere deciso ad inviare verso l'Italia alcune perturbazioni umide sospinte da correnti occidentali modestamente fredde. La prima settimana di Marzo, nonché la prima settimana della primavera meteorologica, inizia con meteo decisamente instabile con alta probabilità di piogge dirette ad interessare maggiormente i versanti occidentali della regione in un contesto di ventilazione tesa sempre da ovest. Non è escluso qualche locale temporale.

La restante parte del periodo potrebbe continuare all'insegna di tempo variabile, provocato da una persistente presenza di lacuna barica. L'alta pressione rimane relegata solamente ad ovest della Penisola Iberica. Persistente tempo variabile quindi anche in Molise, con rotazione dei venti da nord nella parte centrale della settimana, e nuovamente in assestamento da ovest verso il prossimo fine settimana quando ad oggi le previsioni vedono l'arrivo di una nuova perturbazione. Le temperature sono previste in generale leggera flessione.

