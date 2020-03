Meteo, in arrivo una nuova perturbazione: fine settimana incerto

Le previsioni del tempo aggiornate a cura di Meteo e Isernia e Molise

Nuova perturbazione in arrivo sul Molise, che persisterà anche nel fine settimana.

La depressione arriva dalle zone britanniche e provocherà una progressiva diminuzione delle temperature, più sensibile tra sabato e domenica. Attese nuove precipitazioni che potrebbero assumere carattere nevoso specie nelle zone appenniniche.

Domani, venerdì, cielo spesso coperto con precipitazioni più probabili e insistenti sui settori occidentali. Un po’ meglio nel basso Molise e sulla costa.

Venti in moderato rinforzo da occidente e poi in rotazione da nord verso il week end, quando è attesa una più sensibile diminuzione delle temperature.

Nel medio termine, le previsioni delineano un miglioramento deciso all'inizio della prossima settimana con il ritorno del clima primaverile.

