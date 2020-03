Meteo in Molise, in vista un nuovo assaggio di primavera

Le previsioni del tempo aggiornate a cura di meteoisernia.net

Tra martedì e mercoledì la pressione atmosferica risalirà in modo rapido e deciso, assumendo una morfologia di matrice nord africana. Le temperature, più o meno stazionarie ora, a metà settimana probabilmente ci daranno una nuova breve prematura anteprima di primavera. I venti per ora rimangono settentrionali con rinforzi martedì; poi attenuazione e rotazione da ovest entro metà settimana.

Per il momento scompaiono le precipitazioni per quasi tutta questa settimana, ma potranno ricomparire in maniera debole verso il prossimo fine settimana.

