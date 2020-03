Meteo in Molise: breve e leggero disturbo nel week end

Dovuto a una debole perturbazione in arrivo dal nord ovest Europeo. Le previsioni aggiornate da meteoisernia.net

È atteso, tra sabato e domenica, un debole passaggio umido e fresco che porrà fine per ora a questa parentesi primaverile che si prolungherà ancora sino a domani venerdì, seppure con un leggero incremento.

Nel week end, dunque, un rientro delle temperature verso valori più consoni al periodo accompagnato da qualche pioggia in un contesto termico in flessione, influenzato da venti settentrionali. Probabilmente già domenica il meteo sarà in miglioramento nel corso della giornata.

La pressione dovrebbe poi tornare nuovamente e risalire ed a consolidarsi per buona parte della settimana.

