Instabilità con qualche pioggia: l'alta pressione cede a vantaggio di correnti instabili occidentali

Le previsioni a cura degli esperti di meteoisernia.net

METEO. La pressione atmosferica si va indebolendo sull'Italia sotto la spinta dei flussi atlantici che si abbassano di latitudine interessando marginalmente lo stivale. Il contemporaneo ingresso di aria più fresca in quota potrebbe favorire qualche acquazzone sparso nella giornata di martedì.

Anche da noi è atteso lo sviluppo di formazioni nuvolose più imponenti, peraltro già comparse in questi giorni, che possono essere preludio di locali piogge che potrebbero diventare acquazzoni. Ad essere interessato da questa fenomenologia, più probabile nelle ore centrali del giorno, il settore interno appenninico del Molise e del Sannio. Tendenzialmente migliore in direzione del Mare Adriatico. Le temperature dovrebbero avere leggere oscillazioni che non si allontaneranno di molto rispetto ai valori attuali. Diminuzioni più marcate lì dove si presenteranno fenomeni.

Il resto della settimana parrebbe inspirato ad attenersi a questo copione seppure talvolta ridimensionato. L'inizio del prossimo mese potrebbe presentare la prima moderata falsa partenza dell'estate, con l'anticiclone africano intenzionato a puntare verso il Mediterraneo. Probabilmente a sventolare i primi ventagli sarà la Sardegna, ma l'anticiclone potrebbe i suoi effetti anche in Molise con giornate tardo primaverili.

