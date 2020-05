False partenze dell'estate: l’evoluzione meteo della prima settimana di maggio

Aggiornamento a cura di meteoisernia.net



Un campo anticiclonico di matrice africana estende la sua influenza nel cuore del Mar Mediterraneo, in modo principale tra Spagna e Sardegna. Alcune vaste zone della Sardegna meridionale e della Sicilia stanno per vivere un breve assaggio d'estate. Il centro sud Italia rimane un po’ ai margini e non dovrebbe essere investito da una ondata di calore così prematura per intensità.

Le infiltrazioni di aria più fresca in quota, che hanno determinato in Molise instabilità pomeridiana con acquazzoni, si stanno indebolendo anche grazie ad un tentativo dell'alta pressione di sbilanciarsi verso di noi e che ci riuscirà nel solo parzialmente.

La prossima settimana inizia in Molise all’insegna del tempo buono, con scarsa possibilità di precipitazioni. Farà più caldo progressivamente sino a giovedì, con valori di tarda primavera, poi la flessione. Ventilazione in attenuazione ed in rotazione da occidente tra lunedì e martedì.

Non sono previste piogge e temporali, ma coperture nuvolose sul versante adriatico della regione a metà settimana.

