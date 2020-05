Temperature sopra la media: prosegue la ‘mini estate’ di maggio

Trend sopra la media con presenza di qualche nuvola. L’aggiornamento a cura di meteoisernia.net



La situazione meteorologica sull'Italia vede l'alta pressione che cede al Nord ma tiene bene al Sud. Le previsioni matematiche confermano per le prossime ore un innalzamento generalizzato delle temperature che si farà sentire soprattutto nel basso Molise e in parte nella piana del venafrano.

Come anticipato, l'atmosfera piuttosto umida non renderà i cieli permanentemente sereni, pertanto non sono da escludere transitori e più compatti addensamenti nuvolosi associati ad una scarsa attività fenomenologica.

Questa configurazione potrebbe essere valida sino all'inizio del prossimo fine settimana, quando sarebbe in transito un corpo nuvoloso più consistente.

