Termina la parentesi estiva, arriva una perturbazione più fresca

Al via una nuova settimana con probabili temporali. Le previsioni aggiornate a cura di Meteo Isernia e Molise

Per giorni il sud Italia si è trovato in una posizione diversa rispetto al nord, poiché in una situazione borderline dettata da una differenza di pressione atmosferica tra i due settori. Ciò ha provocato l'arrivo di nuvole con scarse ed intermittenti precipitazioni, accompagnate da venti sciroccali molto caldi per il periodo.

Ora questa configurazione sta cambiando e la perturbazione, che stazionava più ad ovest nel Mediterraneo, punterà più decisamente verso di noi, scalzando via l'aria calda e sostituendo ad essa masse con caratteristiche termiche inizialmente più vicine alle medie del periodo, poi leggermente al di sotto verso metà settimana.

Aria più fresca ma anche più instabile che dovrebbe favorire sul Molise la comparsa di fenomeni più intensi proprio a partire da martedì. Dopo un lunedì quindi da coperto a poco nuvoloso, ma con scarsa possibilità di pioggia, da martedì e per circa 48 ore, ci troveremo la nuova perturbazione in azione che potrebbe favorire temporali anche localmente di forte intensità. Temperature in diminuzione.

La tendenza vede ad oggi una rimonta anticiclonica molto più importante proprio in corrispondenza del prossimo fine settimana e per alcuni giorni in cui la primavera tornerà a ruggire.

