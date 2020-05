Meteo in Molise, si ritira l’anticiclone: fine maggio prima sole poi instabile

Ecco la situazione sinottica prevista per la fine dell'ultimo mese della primavera meteorologica. Previsioni a cura di meteoisernia.net

ISERNIA. L'analisi su scala europea vede la nostra penisola collocata al confine tra una saccatura balcanica e l'Anticiclone delle Azzorre che va indebolendosi nel tempo.

Nello specifico, il centro sud e le nostre regioni vedranno nella prima parte di questa settimana un meteo generalmente buono con cieli prevalentemente soleggiati o poco nuvolosi, qualche transitorio addensamento più consistente ma con scarsa possibilità di piogge.

Per lo stesso periodo la ventilazione si manterrà settentrionale ed in rinforzo a partire da martedì. Le temperature sono previste in leggera diminuzione soprattutto in quota a causa dell'arrivo delle correnti sospinte dalla saccatura.

La tendenza per la seconda parte della settimana vedrebbe l'aumento delle probabilità di qualche acquazzone.

