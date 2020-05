Meteo instabile in Molise: fine settimana all’insegna del maltempo

Le previsioni degli esperti di meteoisernia.net



CAMPOBASSO/ISERNIA. La fine di maggio diventa instabile.

Se l'alta pressione rimane confinata ad ovest dell'Europa, spingendo le sue propaggini sino ai paesi scandinavi, il Mediterraneo rimane ancora sotto l'influenza di masse d'aria orientali e più fresche. Ciò provocherà instabilità atmosferica in Italia e sui nostri settori.

Ci attendiamo nuvoloni con acquazzoni localmente intensi, soprattutto nelle ore centrali delle giornate di oggi e sino a domenica, in un contesto termico leggermente sotto la media e ventilazione di direzione variabile. La fenomenologia odierna dovrebbe interessare soprattutto le zone appenniniche e sub appenniniche.

La tendenza per l'inizio di giugno vede un timido rientro dell'alta pressione.

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti

Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, invia ISCRIVIMI al numero 3288234063 e salvalo in rubrica!