Torna il caldo in Molise, ma il rischio pioggia resta alto

Tempo altalenante almeno fino all'inizio della prossima settimana.



Quasi tutta l'Europa non è ancora protetta da campi di alta pressione stabili, grazie anche al contributo dell'Anticiclone delle Azzorre che, immobilizzato in pieno Atlantico, influenza parzialmente anche il meteo alle nostre latitudini. Seppure in leggero rinforzo, l'alta pressione non sarà ancora in grado di portare tempo estivo persistente.

Dopo una parziale rimonta, la pressione atmosferica avrà una nuova lacuna entro domenica con una leggera flessione delle temperature che, peraltro, dovrebbero avere un andamento altalenante: dapprima rialzo tra venerdì e sabato, poi, come accennato, una flessione domenica, quindi un successivo rialzo all'inizio della prossima settimana, che tenderà a stabilizzarsi intorno a valori tipici di una tarda primavera. Le anomalie sono negative, pertanto ci aspettiamo anche nel Sannio, un contesto termico sotto media di qualche grado ancora per diversi giorni.

La situazione delle precipitazioni va migliorando, dunque non sono attesi fenomeni estesi e persistenti. Al loro posto potremmo avere possibilità di locali addensamenti, specie nelle ore centrali della giornata, associati a qualche rovescio. Venti deboli di direzione prevalentemente occidentale.

Tra domenica e lunedì la situazione meteorologica potrebbe nuovamente cambiare a favore di un nuovo peggioramento.

