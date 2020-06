Primi ruggiti d’estate, tempo stabile e prevalentemente soleggiato: fino a 33 gradi in basso Molise

L'anticiclone conquista le latitudini del vecchio continente centro meridionale. Il Mediterraneo e tutta la penisola, fatta eccezione per qualche settore a nord, saranno protetti nel corso dei prossimi giorni. L’aggiornamento di meteoisernia.net



I valori di temperatura sono previsti in graduale aumento sino alla parte centrale della settimana prossima, così da avere un esordio di luglio con le prime avvisaglie di caldo afoso e tipicamente estivo. Valori massimi oltre i 32 - 33 gradi centigradi non risparmieranno il basso Molise orientale, comprese le fasce sub costiere e le colline adriatiche della provincia di Campobasso.

L'isernino invece potrebbe avere picchi elevati specie nelle valli del venafrano. Nelle ore notturne si godrà probabilmente di sufficiente refrigerio, specie dalla collina in su, vivendo ancora le prime battute dell'estate, in un contesto vegetativo che per ora potrebbe contribuire positivamente ad assorbire parzialmente i primi colpi di caldo.

Scarsa possibilità di precipitazioni se non qualche isolato annuvolamento pomeridiano in prossimità dei rilievi. Un debole cedimento dell'alta pressione potrebbe interessarci più da vicino nel corso del prossimo fine settimana.

