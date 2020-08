Meteo, è allerta gialla: strade allagate a Campomarino, manca la manutenzione

L'avviso diramato dalla Protezione civile prevede dal mattino di domani, giovedì 6 agosto, il persistere di precipitazioni sparse a prevalente carattere di rovescio o temporale su Abruzzo, Molise, Basilicata, Puglia e Calabria

CAMPOMARINO. Strade, marciapiedi e alcuni locali commerciali allagati. È bastata una forte pioggia, durata poco meno di 30 minuti, a creare numerose difficoltà a turisti, automobilisti e commercianti della località turistica in riva all'Adriatico che in questo periodo fa registrare migliaia di presenze. Immagini, dicono in tanti, che si ripetono sistematicamente in occasione del maltempo. Le lamentele riguardano soprattutto la manutenzione di strade e marciapiedi che in circostanze come quelle di questa mattina diventano pericolosi percorsi ad ostacoli.

Ma il maltempo perdurerà anche per tutto il resto della settimana. Il minimo depressionario in quota posizionato sull'Italia centrale, nel suo lento spostamento verso Sud-Est, continua a causare una spiccata instabilità con temporali più significativi su Abruzzo, Molise e sulle regioni meridionali peninsulari. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d'intesa con le regioni coinvolte - alle quali spetta l'attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati - ha emesso un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse che integra ed estende quelli diffusi nei giorni scorsi. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento.

L'avviso prevede dal mattino di domani, giovedì 6 agosto, il persistere di precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Abruzzo, Molise, Basilicata, Puglia e Calabria. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensita', frequente attivita' elettrica, grandinate e forti raffiche di vento. Sulla base dei fenomeni in atto e previsti, è stata valutata per la giornata di domani, giovedì 6 agosto, allerta gialla sull'intero territorio di Abruzzo, Basilicata, Molise, Calabria, Puglia e sui settori nord-orientale e centro-settentrionale della Sicilia.

