Nubi e qualche perturbazione ad inizio settimana, poi tempo stabile e temperature estive

Aggiornamento delle previsioni metereologiche a cura di 3B Meteo

L'alta pressione rinnova condizioni di tempo stabile su Puglia, Molise e Basilicata, in un contesto termico in nuovo rialzo su valori affini alle medie climatiche estive. Tuttavia essa si indebolirà leggermente favorendo così l'ingresso di correnti più umide sudoccidentali che porteranno maggiore variabilità tra oggi e domani con anche la possibilità di qualche fenomeno. Meglio poi da metà settimana con ritorno a condizioni di tempo stabile e ampiamente soleggiato.

Oggi, martedì 8 settembre, cieli da parzialmente a irregolarmente nuvolosi sul Molise. Da segnalare, inoltre, la formazione di rovesci e temporali diurni in Appennino. Venti moderati dai quadranti nord-orientali in rotazione ai quadranti nord-orientali. Mare poco mosso.

Domani la situazione migliora con tempo stabile e per lo più soleggiato, salvo qualche annuvolamento sui rilievi. Temperature in rialzo.

