Avvio settimana all’insegna della variabilità con temperature massime in flessione

Dopo aver garantito un weekend stabile, caldo e ampiamente soleggiato sulle regioni di Sudest, nel corso della settimana l'anticiclone porterà i suoi massimi sui settori centro-orientali europei, lasciando gradualmente spazio alla circolazione depressionaria in quota a lungo attiva tra la Sardegna e il Tirreno occidentale. Una dinamica che determinerà il transito di nuvolosità irregolare e la formazione di rovesci temporaleschi ad evoluzione diurna nelle aree interne a ridosso dei principali comprensori montuosi: coinvolti, in particolare, i settori centro-occidentali di Basilicata e Molise, l'area garganica e la Puglia salentina. Temperature in moderata flessione, venti in rotazione dai quadranti settentrionali.

La giornata odierna si presenta all’insegna della variabilità: soleggiata sul litorale, qualche nube nell’area frentana e del Matese e possibili rovesci sono previsti nella zona tra Isernia e Venafro.

Una blanda circolazione ciclonica in quota permane attiva al Sud Italia, determinando domani (16 settembre) a più riprese il transito di nuvolosità medio-alta e lo sviluppo di rovesci e brevi temporali nelle ore centrali del giorno nelle aree interne del Molise. Venti moderati di Maestrale lungo la fascia adriatica. Temperature massime in flessione.

Ancora annuvolamenti previsti per la giornata di giovedì 17 settembre a causa di infiltrazioni instabili.

