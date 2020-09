Meteo in Molise, fine settimana all’insegna di piogge e temporali

Le previsioni degli esperti per i prossimi giorni



CAMPOBASSO/ISERNIA. Fine settimana all’insegna del maltempo in Molise.

Colpa di una nuova intensa circolazione depressionaria che si approfondisce sulle regioni centro settentrionali dello Stivale estendendo nel suo contempo il raggio d'azione verso Sud.

Gli esperti di 3Bmeteo annunciano rovesci e temporali. Venti moderati meridionali in rotazione ai quadranti sud-orientali. Zero termico nell'intorno di 4100 metri. Mare da poco mosso a mosso. Temperature stabili o in flessione.

Nei prossimi giorni la pressione continua ad indebolirsi, favorendo così l'ingresso di correnti più fresche e instabili di origine atlantica, responsabile di temporali e rovesci in formazione perlopiù diurna sull'Appennino in sconfinamento verso Molise orientale, Basilicata e Puglia.

