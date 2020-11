Meteo in Molise, ancora giornate all’insegna del bel tempo con temperature stabili

Le previsioni degli esperti di 3B Meteo. Da giovedì infiltrazioni umide raggiungeranno la regione



CAMPOBASSO/ISERNIA. Meteo in Molise: ancora qualche giorno all’insegna del bel tempo su tutta la regione, con tendenza a peggioramento nel fine settimana. Queste le previsioni degli esperti di 3B Meteo.

MARTEDI'. Pressioni medio-alte interessano le regioni meridionali garantendo tempo stabile e perlopiù soleggiato anche sul Molise. Da segnalare strati di passaggio e foschie dense o nubi basse dopo il tramonto e al primo mattino su valli e zone pianeggianti. Temperature stabili, venti deboli variabili, mari poco mossi.

MERCOLEDI'. L'alta pressione si indebolisce parzialmente, favorendo l'ingresso di correnti più umide responsabile di un rapido aumento della nuvolosità dal pomeriggio in particolar modo sul Molise. Rischio pioggia tuttavia ancora basso o assente. Venti deboli dai quadranti nord-orientali in rotazione ai quadranti sud occidentali; zero termico nell'intorno di 3800 metri. Mare da poco mosso a quasi calmo.

GIOVEDI'. Infiltrazioni umide raggiungono la regione determinando molte nubi con cieli in prevalenza nuvolosi o molto nuvolosi, ma senza fenomeni degni di nota. Venti deboli dai quadranti nord-occidentali in rotazione ai quadranti sud occidentali; zero termico nell'intorno di 3400 metri. Mare poco mosso.

VENERDI'. Infiltrazioni umide raggiungono la regione determinando molte nubi con cieli in prevalenza nuvolosi o molto nuvoloso, ma senza fenomeni degni di nota. Nello specifico su litorali, subappennino e sull'Appennino cieli molto nuvolosi o coperti con tendenza a schiarite dalla serata. Venti moderati dai quadranti nord-orientali; zero termico nell'intorno di 3300 metri. Mare mosso.

