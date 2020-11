Meteo, in Molise fine settimana all’insegna del tempo stabile e soleggiato

Le previsioni degli esperti per i prossimi giorni



CAMPOBASSO/ISERNIA. Il rinforzo del promontorio subtropicale sul Mediterraneo determinerà condizioni di tempo stabile e per larghi tratti soleggiato sul Molise. Gli esperti di 3B Meteo segnalano solo il transito di nuvolosità medio-alta e la presenza di locali banchi di nebbia o foschia nottetempo e al primo mattino nelle valli interne, a ridosso delle Murge e sul Salento per effetto del ristagno di aria umida nei bassi strati dell'atmosfera. Temperature in moderato rialzo, specie nei valori massimi. Venti deboli, mari quasi calmi o poco mossi.

VENERDI'. Condizioni di spiccata variabilità su Molise, con schiarite alternate ad annuvolamenti a tratti compatti, locali deboli pioviggini non escluse sull'Appennino. Temperature stazionarie, clima ancora mite di giorno. Venti ancora moderata settentrionale in ulteriore attenuazione. Mare sino a mosso.

SABATO. Infiltrazioni umide raggiungono il basso Adriatico determinando ancora variabilità tra Molise, Basilicata e Puglia con nuvolosità irregolare in ulteriore diradamento nel corso della giornata sino a cieli poco o parzialmente nuvolosi. Venti moderati dai quadranti nord-orientali in intensificazione e in rotazione ai quadranti sud occidentali. Zero termico nell'intorno di 3350 metri. Mare da mosso a poco mosso. Temperature perlopiù stabili ancora su valori piacevoli per il periodo.

DOMENICA. L'alta pressione resta ancora protagonista rinnovando così condizioni di tempo stabile e asciutto; da segnalare tuttavia la presenza di nubi basse o banchi di nebbia nottetempo e al primo mattino su vallate e pianure interne ma a tratti anche tra barese e brindisino. Venti ancora deboli o moderati settentrionali. Zero termico nell'intorno di 3400 metri. Mare poco mosso. Temperature in lieve flessione.

