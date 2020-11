Meteo in Molise, la nuova settimana inizia all’insegna di nuvole e pioggia

Deciso cambiamento nello scenario: le previsioni degli esperti per i prossimi giorni



CAMPOBASSO/ISERNIA. L’estate di San Martino cede il passo a nuvole, piogge e rovesci. Si aprirà all’insegna del maltempo la nuova settimana in Molise.

Secondo gli esperti di 3B Meteo, nelle prossime ore si assisterà a un deciso cambiamento delle scenario meteorologico sulla nostra regione per l'arrivo, in rapida successione, di una serie di perturbazioni.

La prima giungerà domani, lunedì 16 novembre, apportando precipitazioni a partire dal Molise. I venti settentrionali che seguiranno questa prima perturbazione daranno luogo ancora a dei rovesci a carattere intermittente su Basilicata e Puglia, specie sul Salento, nella giornata di mercoledì, mentre sul Molise ci sarà spazio per schiarite via via più ampie nel corso della giornata. Un nuovo peggioramento è atteso nella seconda parte della settimana.

LUNEDI’. Una perturbazione scivolerà lungo la Penisola portando un peggioramento del tempo a fine giornata anche sul Molise con delle piogge e qualche rovescio. Temperature in calo, venti da SE moderati, rotazione a NNE dalla sera. Mari mossi con moto ondoso in aumento.

MARTEDI’. Fenomeni in graduale attenuazione sul Molise, con tendenza a schiarite via via più ampie. Venti moderati di Grecale. Mare generalmente molto mosso.

MERCOLEDI'. Ampi spazi soleggiati sul Molise, dopo locali addensamenti mattutini a ridosso dei versanti settentrionali dei rilievi montuosi. Venti di Grecale in graduale attenuazione. Mare molto mosso.

