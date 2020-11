Meteo: in Molise ancora tempo stabile, ma nel weekend arrivano piogge e rovesci

Le previsioni degli esperti per i prossimi giorni



CAMPOBASSO/ISERNIA. Una modesta rimonta dell'alta pressione garantirà condizioni di tempo stabile e prevalentemente soleggiato in Molise fino a domani venerdì 27 novembre. Lo assicurano gli esperti di 3B Meteo. Nubi in progressivo aumento nella giornata di sabato per l'afflusso di correnti più umide dai quadranti meridionali, associate a qualche debole pioggia entro sera su Molise. Si tratterà dell'avamposto di un ben più marcato peggioramento del tempo che si farà strada nel corso di domenica ad opera di un nuovo vortice depressionario di matrice afromediterranea, foriero di rovesci, temporali diffusi e venti di burrasca.

VENERDI'. Condizioni di tempo stabile, asciutto e prevalentemente soleggiato sul Molise. Temperature senza particolari variazioni. Ventilazione debole dai quadranti nordorientali. Mari poco mossi.

SABATO. Affluiscono correnti più umide dai quadranti sudoccidentali, foriere di un graduale aumento della copertura nuvolosa prevalentemente alta e stratiforme. In serata prime deboli piogge a partire dal Molise centro-occidentale per avamposto di una nuova perturbazione. Venti di Scirocco in graduale rinforzo a partire dal Salento. Mari da poco mossi a mossi.

DOMENICA. Una circolazione depressionaria in avvicinamento dal Tirreno determina una giornata di maltempo sul Molise con piogge e rovesci diffusi, in attenuazione entro fine giornata ad iniziare da Ovest. Venti moderati dai quadranti sud-orientali in intensificazione e in rotazione ai quadranti sud occidentali; Zero termico nell'intorno di 2300 metri. Mare molto mosso. Temperature in calo nei valori massimi.

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti

Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, clicca qui e salva il contatto!