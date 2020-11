Meteo in Molise, situazione instabile ma verso il miglioramento

Almeno per i primi giorni della settimana. Le previsioni del tempo aggiornate a cura di 3B Meteo

Nelle prossime ore le previsioni meteo in Molise restituiscono una situazione di residua instabilità ma con tendenza al miglioramento.

LUNEDI': La circolazione depressionaria si muove verso Levante lasciando così spazio a una timida rimonta della pressione. Dopo le ultime locali piogge durante la notte, il tempo torna ovunque asciutto seppur con ancora residua nuvolosità. Venti deboli dai quadranti nord-orientali in rotazione a settentrionali; Zero termico nell'intorno di 2.150 metri. Mare da mosso a molto mosso.

MARTEDI': l'alta pressione si indebolisce parzialmente, favorendo l'ingresso di correnti più umide responsabile di un rapido aumento della nuvolosità dal pomeriggio con il rischio di prime precipitazioni in serata ad iniziare da Ovest. Venti deboli dai quadranti nord-orientali in rotazione ai quadranti sud occidentali; Zero termico nell'intorno di 2.400 metri. Mare da mosso a poco mosso.

MERCOLEDI': un'area di bassa pressione abbraccia la Regione determinando una giornata di tempo instabile con piogge ed acquazzoni, in momentanea attenuazione pomeridiana. Nello specifico sull'Appennino cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi, in temporanea attenuazione nel pomeriggio. Venti moderati dai quadranti sud occidentali in rotazione ai quadranti sud occidentali; Zero termico nell'intorno di 1.950 metri. Mare mosso.

