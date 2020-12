Meteo in Molise, atteso un nuovo peggioramento nel fine settimana

Le previsioni degli esperti per i prossimi giorni



CAMPOBASSO/ISERNIA. Il sole per ora assoluto protagonista sul Molise è inframezzato solo da qualche sterile velatura di passaggio. Gli esperti di 3B Meteo annunciano però che seguirà un periodo più nuvoloso specie nel weekend.

VENERDÌ. L'anticiclone torna ad indebolirsi per l'ingresso di un blando cavo d'onda di origine atlantica tra la Francia, le Baleari e l'Algeria. Ne consegue una giornata irregolarmente nuvolosa sul Molise, ma con scarsa probabilità di fenomeni degni di nota. Temperature stazionarie o al più in lieve flessione nei valori massimi. Venti in temporaneo rinforzo da N-NO lungo la fascia adriatica, deboli altrove. Mari poco mossi.

SABATO. Poche variazioni nell'evoluzione meteorologica delle regioni meridionali: umide correnti sudoccidentali si associano al transito di sterile nuvolosità stratiforme e, dunque, a cieli a tratti diffusamente velati. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o quasi calmi.

DOMENICA. Irregolarmente nuvoloso sul Molise ma senza fenomeni associati. Temperature in calo nei valori massimi, in aumento le minime. Venti deboli orientali in attenuazione e in rotazione ai quadranti sud-orientali.

