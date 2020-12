Meteo, in Molise la settimana di Natale si apre all’insegna del bel tempo

Le previsioni degli esperti per i prossimi giorni



CAMPOBASSO/ISERNIA. Come nel resto delle regioni del centro sud, anche in Molise la settimana si apre con schiarite a tratti più ampie in attesa di un possibile peggioramento tra la fine di Natale e Santo Stefano. Lo assicurano gli esperti di 3B Meteo.

LUNEDI'. La circolazione depressionaria si allontana gradualmente verso la Grecia. Temperature stazionarie. Venti moderati dai quadranti sud-orientali in intensificazione e in rotazione ai quadranti nord-orientali. Mari mossi.

MARTEDI’. Tempo ancora in prevalenza asciutto. Venti molto deboli dai quadranti nord-occidentali in rotazione ai quadranti sud occidentali. Zero termico nell'intorno di 2600 metri. Mare da mosso a poco mosso.

MERCOLEDI'. Pressione in ulteriore aumento sulle regioni del basso versante adriatico che godranno di ampi spazi soleggiati, eccezion fatta per qualche annuvolamento in più a ridosso della dorsale appenninica ma con rischio pioggia basso o assente. Venti molto deboli dai quadranti nord-occidentali in rotazione a occidentali. Zero termico nell'intorno di 3100 metri. Mare poco mosso. Temperature in rialzo nei valori massimi.

