Meteo in Molise, nuova perturbazione in arrivo da Nord

Persistono le condizioni di maltempo. Migliora per San Silvestro. Aggiornamento a cura di 3B Meteo

Non solo nevicate fino a quote collinari nell’ultima domenica dell’anno. Una nuova perturbazione in arrivo lunedì sera, per poi diradare fino a San Silvestro e Capodanno quando regnerà il bel tempo.

LUNEDI': Residua variabilità al mattino. A fine giornata una nuova perturbazione in discesa da Nord favorirà una nuova fase di maltempo a partire da Molise e alta Puglia con piogge e temporali. Temperature in temporaneo rialzo. Venti moderati meridionali in sensibile rinforzo entro fine giornata con raffiche anche oltre i 60/70 km/h. Mare mosso.

MARTEDI': La perturbazione scivola rapidamente verso Levante rinnovando ancora spiccata variabilità a ridosso della dorsale appenninica con il rischio di piogge sparse. Parziali schiarite ma con tendenza a nuovo aumento della nuvolosità entro il pomeriggio-sera con precipitazioni in estensione dalla Lucania a est Basilicata, medio-alta Puglia e Molise. Venti inizialmente ancora tesi da SO in attenuazione. Zero termico nell'intorno di 1550 metri. Mare molto mosso o localmente agitato.

MERCOLEDI': La circolazione depressionaria, responsabile di piogge in intensificazione pomeridiana, si allontana favorendo l'ingresso di aria più secca responsabile di schiarite dalla sera. Nello specifico sull'Appennino giornata perturbata con piogge e rovesci diffusi, anche a carattere temporalesco. Venti moderati dai quadranti sud occidentali in rotazione ai quadranti sud-orientali; Zero termico nell'intorno di 1800 metri. Mare molto mosso.

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti



Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, clicca qui e salva il contatto!