Meteo, in Molise ancora tempo instabile e temperature in calo. Neve in montagna

Residua instabilità nella giornata di oggi in Molise in attesa poi di un parziale miglioramento da domani lunedì 4 gennaio. Temperature in calo. Venti moderati di Ponente e Libeccio. Queste le previsioni degli esperti di 3B Meteo per i prossimi giorni.

LUNEDI'. Si rinnovano condizioni di instabilità sulle regioni del Sud est con piogge e acquazzoni qua e là anche sul Molise. Tendenza miglioramento. Temperature in calo, venti moderati da OSO. Mari molto mossi.

MARTEDI'. Si intensifica nuovamente l'instabilità con possibili piogge e rovesci. Temperature in lieve calo, venti moderati da OSO con mari fino a molto mossi.

MERCOLEDI’. La pressione torna ad aumentare favorendo un rapido diradamento delle nuvolosità con cieli da molto nuvolosi a poco o parzialmente nuvolosi. Nello specifico sui litorali cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata; sul subappennino giornata con tempo variabile, con maggiori schiarite durante il pomeriggio; sull'Appennino cieli in prevalenza molto nuvolosi o coperti, salvo parziali aperture durante il pomeriggio. Venti moderati dai quadranti sud occidentali. Zero termico nell'intorno di 750 metri. Mare da molto mosso a mosso.

