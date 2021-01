Meteo in Molise, il maltempo resta protagonista nel fine-settimana

Le previsioni degli esperti per i prossimi giorni



CAMPOBASSO/ISERNIA. Le regioni del sud est risentono di correnti occidentali che fanno parte di una saccatura artica che determina condizioni di maltempo soprattutto al nord e sulle tirreniche. Gli esperti di 3B Meteo annunciano annuvolamenti e precipitazioni più probabili sul Molise occidentale con neve sui rilievi. Nel corso dei prossimi giorni altri impulsi instabili sono attesi in transito, responsabili di nuove precipitazioni. Situazione che non cambierà neppure in vista del prossimo weekend, dove il maltempo resterà ancora protagonista.

VENERDI'. La perturbazione giunta ieri insiste sulla regione rinnovando così condizioni di tempo a tratti instabile con ancora piogge e qualche rovescio in attenuazione nel corso della serata. Venti deboli o moderati sudoccidentali in rotazione serale a NO. Zero termico nell'intorno di 1900 metri. Mare mosso.

SABATO. Un'area di bassa pressione abbraccia la regione determinando una giornata di tempo instabile con deboli piogge un po' su tutti i settori. Nello specifico sull'Appennino cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in intensificazione dalla sera con rovesci anche a carattere temporalesco; su materano e litorale tirrenico cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l'intera giornata; sul litorale ionico cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in assorbimento dalla sera. Venti molto deboli dai quadranti nord-occidentali in rotazione ai quadranti nord-orientali; Zero termico nell'intorno di 2200 metri. Mare da mosso a poco mosso.

DOMENICA. La circolazione depressionaria, responsabile di residua instabilità mattutina, si allontana favorendo l'ingresso di aria più secca responsabile di un miglioramento con schiarite serali. Nello specifico sull'Appennino cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge, in temporaneo assorbimento nel pomeriggio, ma in ripresa dalla sera. Venti molto deboli meridionali in rotazione ai quadranti sud occidentali; Zero termico nell'intorno di 2700 metri. Mare da mosso a poco mosso.

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti

Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, clicca qui e salva il contatto!