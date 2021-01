Inizio settimana all’insegna dell’instabilità, migliora mercoledì

L’aggiornamento meteo sul Molise a cura di 3B Meteo

La settimana si apre all’insegna dell’instabilità e ancora del maltempo in Molise. Migliora mercoledì.

LUNEDI': una circolazione instabile darà luogo ad una frequente nuvolosità con precipitazioni sparse. L'arrivo di aria fredda favorirà nevicate fino a quote collinari con un conseguente abbassamento delle temperature. Venti deboli dai quadranti sud occidentali in rotazione ai quadranti sud occidentali, mare mosso.

MARTEDI': la fredda circolazione depressionaria, responsabile di residue deboli nevicate mattutine, allenta la presa favorendo il ritorno a tempo asciutto ma nuvoloso. Nello specifico, sul litorale cielo molto nuvolosi al mattino con deboli piogge, in assorbimento nel corso a partire dal pomeriggio; sul subappennino cieli molto nuvolosi o coperti con deboli nevicate al mattino, in assorbimento dal pomeriggio. Schiarite in serata; sull'Appennino cieli molto nuvolosi o coperti con deboli nevicate al mattino, in assorbimento dal pomeriggio. Venti deboli dai quadranti nord-occidentali; zero termico intorno ai 600 metri. Mare da mosso a molto mosso.

MERCOLEDI': infiltrazioni umide e più fredde raggiungono la Regione determinando nuvolosità variabile con peggioramento serale. Nello specifico sul litorale nubi sparse alternate a schiarite con tendenza a graduale aumento della nuvolosità fino a cieli coperti con deboli piogge in serata; sul subappennino nubi sparse alternate a schiarite; sull'Appennino cieli molto nuvolosi o coperti, salvo temporanee brevi schiarite durante il pomeriggio. Non si escludono deboli nevicate dalla sera. Zero termico intorno ai 500 metri. Mare molto mosso.

