Meteo, tregua finita: in Molise nuova ondata di aria fredda e neve nel week-end

CAMPOBASSO/ISERNIA. La tregua temporanea delle ultime ore sul Sud-Est sarà seguita da un nuovo peggioramento con un impulso di aria molto fredda che scivolerà lungo le regioni adriatiche portando dei fenomeni ed un sensibile calo termico. Possibili nevicate fino a quote molto basse nel corso del weekend. Queste nel dettaglio le previsioni degli esperti di 3B Meteo.

VENERDI'. Nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata con qualche rovescio alternato a pause asciutte. Possibili nevicate fino a quote collinari sul Molise. Temperature in sensibile calo. Venti tesi quadranti nord-occidentali. Mare Adriatico molto mosso.

SABATO. Giornata con tempo variabile con cielo a tratti nuvoloso in Molise. Attese locali precipitazioni che assumeranno anche carattere nevoso fino a quote molto basse. Temperature in ulteriore diminuzione. Venti tesi dai quadranti nord-occidentali. Mare Adriatico molto mosso, mosso lo Ionio.

DOMENICA. Infiltrazioni umide raggiungono la regione determinando una giornata irregolarmente nuvolosa con solo parziali schiarite pomeridiane. Nello specifico sui litorali nubi sparse, a tratti più compatte nel pomeriggio, alternate a schiarite per l'intera giornata; sul subappennino nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata; sull'Appennino nubi sparse alternate a schiarite con tendenza dalla sera ad ispessimento della copertura fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi. Venti deboli dai quadranti sud occidentali in intensificazione e in rotazione ai quadranti sud-orientali; Zero termico nell'intorno di 350 metri. Mare da mosso a poco mosso.

