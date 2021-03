Meteo, tempo stabile e soleggiato: in Molise ‘esplode’ la primavera

Le previsioni per i prossimi giorni degli esperti di 3B Meteo

CAMPOBASSO/ISERNIA. In Molise la primavera è arrivata. Gli esperti di 3B Meteo prevedono infatti un avvio di settimana ancora per larghi tratti soleggiato, salvo locali addensamenti cumuliformi in sviluppo nelle aree interne montuose nelle ore pomeridiane; tra lunedì e mercoledì è attesa, tuttavia, una lieve flessione termica per effetto di infiltrazioni d'aria più fresca dai Balcani, associate ad una temporanea rotazione dei venti da Maestrale e Tramontana.

LUNEDI'. Seppur parzialmente disturbato da infiltrazioni d'aria fresca dai Balcani sul suo bordo orientale, l'anticiclone è ancora garanzia di condizioni di tempo stabile sul Molise. Da segnalare solo qualche sterile velatura di passaggio e, al pomeriggio, il consueto sviluppo di modesti addensamenti nuvolosi a ridosso dei rilievi, ma senza fenomeni associati. Temperature in ulteriore lieve rialzo sui settori ionici, in lieve flessione lungo l'Adriatico. Venti deboli, in rotazione dai quadranti nordoccidentali con locali rinforzi sul Salento. Mari poco mossi.

MARTEDI'. Prosegue senza particolari variazioni la fase improntata a condizioni di stabilità atmosferica sul Mediterraneo sotto l'egida dell'anticiclone. Ancora un ampio soleggiamento sul Molise con qualche locale addensamento nuvoloso ad evoluzione diurna relegato alle aree interne a ridosso dei principali comprensori montuosi. Temperature in lieve flessione, specie lungo il versante adriatico, per effetto della ventilazione in rotazione e rinforzo dai quadranti nordoccidentali.

MERCOLEDI'. Infiltrazioni umide raggiungono la regione determinando molte nubi con cieli in prevalenza nuvolosi o molto nuvoloso, ma senza fenomeni degni di nota. Nello specifico sull'Appennino e litorale ionico nubi sparse, a tratti più compatte nel pomeriggio, alternate a schiarite per l'intera giornata. Venti deboli dai quadranti nord-orientali in rotazione ai quadranti nord-orientali. Zero termico nell'intorno di 2450 metri. Mare da mosso a poco mosso.

GIOVEDI'. Pressioni medio-alte interessano la Regione garantendo tempo stabile e perlopiù soleggiato. Nello specifico sui litorali nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata; su subappennino e sull'Appennino cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio. Venti deboli dai quadranti sud occidentali in rotazione a orientali. Zero termico nell'intorno di 2850 metri. Mare poco mosso.

