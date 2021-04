Meteo, in Molise un altro fine settimana all'insegna di nuvole e piogge

Le previsioni per i prossimi giorni degli esperti di 3B Meteo

CAMPOBASSO/ISERNIA. Ancora instabilità per le regioni del Sud Est. Sul Molise non mancheranno piogge e rovesci qua e là, il tutto associato a temperature inferiori alle medie stagionali accompagnate da tese correnti settentrionali. Seguirà un nuovo peggioramento nella giornata di domani venerdì 16 aprile. Ma ecco nel dettaglio le previsioni degli esperti di 3B Meteo.

VENERDI'. La pressione diminuisce favorendo l'arrivo di aria più umida che determina un peggioramento sul Sud-Est. Nuvolosità in aumento nella seconda parta della giornata. Venti moderati dai quadranti nord-orientali. Zero termico nell'intorno di 1500 metri. Mare poco mosso.

SABATO. Una circolazione depressionaria si approfondisce sulla Regione determinando molte nubi, foriere di deboli piogge pomeridiane. Nello specifico sui litorali nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio, in assorbimento in serata; sul subappennino cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in assorbimento dalla sera; sull'Appennino Cieli molto nuvolosi o coperti per tutto l'arco della giornata, con qualche piovasco pomeridiano. Venti deboli dai quadranti nord-occidentali in attenuazione. Zero termico nell'intorno di 1500 metri. Mare mosso.

DOMENICA. L'alta pressione va parzialmente indebolendosi, favorendo l'arrivo di aria più umida responsabile di un lento aumento della nuvolosità dal pomeriggio, sino a cieli nuvolosi dalla sera. Nello specifico su litorali nubi sparse alternate a schiarite con tendenza dalla sera ad ispessimento della copertura fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi. Sull'Appennino cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio sino a cieli molto nuvolosi o coperti la sera. Venti deboli dai quadranti nord-occidentali in rotazione a settentrionali. Zero termico nell'intorno di 1650 metri. Mare da mosso a poco mosso.

