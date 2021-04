Meteo, perturbazione irrompe in Molise ma la situazione migliora nel week end

Previsioni del tempo aggiornate a cura di 3B Meteo

Tempo ancora diffusamente instabile sul Molise, ma migliora nel fine settimana con temperature che torneranno a salire.

GIOVEDI': Una perturbazione attraversa le regioni meridionali e apporta un peggioramento su Molise, Puglia e Basilicata. Piogge sparse e qualche rovescio per gran parte del giorno, a tratti di moderata intensità. Venti deboli dai quadranti sud occidentali in attenuazione e in rotazione ai quadranti sud-orientali; Zero termico nell'intorno di 2450 metri. Mare da mosso a molto mosso.

VENERDI': Condizioni di instabilità seguitano ad interessare la nostra regione per la presenza di un'area di bassa pressione che tenderà ad allontanarsi verso levante. Possibilità dunque di precipitazioni sparse. Temperature stabili, venti moderati con mari mossi.

SABATO: Infiltrazioni umide raggiungono la regione determinando molte nubi con cieli in prevalenza nuvolosi o molto nuvoloso, ma senza fenomeni degni di nota. Nello specifico sui litorali cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi. Assorbimento dei fenomeni nel pomeriggio con schiarite in serata; sul sub Appennino cieli molto nuvolosi o coperti con ampi rasserenamenti dal tardo pomeriggio fino a cieli sereni o poco nuvolosi; sull'Appennino nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata. Venti moderati dai quadranti nord-occidentali in rotazione ai quadranti nord-orientali; Zero termico nell'intorno di 2500 metri. Mare da mosso a poco mosso.

DOMENICA: Un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque per l'intera giornata. Venti deboli dai quadranti sud occidentali in rotazione ai quadranti nord-orientali; Zero termico nell'intorno di 3100 metri. Mare poco mosso.

