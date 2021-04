Meteo, correnti calde nordafricane portano la primavera in Molise

Le previsioni degli esperti di Meteoisernia.net

CAMPOBASSO/ISERNIA. Sembra che il lungo periodo instabile e piuttosto fresco voglia terminare a vantaggio di una nuova configurazione in cui a prevalere saranno correnti più calde meridionali e di stampo nordafricano.

Un più sensibile aumento termico potrebbe insistere al centro sud a partire dall'inizio della prossima settimana, quando, contemporaneamente, un lieve impulso instabile potrebbe favorire aumento della nuvolosità accompagnato da venti meridionali e, come accennato, più caldi. Si potrebbero superare i 20 gradi nella fascia sub-costiera, mentre l'aumento sarà un po’ meno sensibile sul resto della regione e sulle zone appenniniche.

La tendenza per la fine di aprile e i primissimi periodi per il mese di maggio, vedrebbe un nuovo rinforzo dell'alta pressione nordafricana con un ulteriore tentativo di ritorno delle masse d'aria calda. Sembrerebbe che si delinei un temporaneo equilibrio in cui l'inverno e l'estate si contenderanno il Mediterraneo: freddo sul nord del Vecchio Continente, mite o molto mite sulla penisola e, se verranno confermate, persino brevi false partenze dell'estate al sud.

