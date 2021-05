Meteo in Molise, si affievolisce l’alta pressione: nubi di passaggio

L'alta pressione si affievolisce, con temperature che tornano a calare risultando più in linea con le medie del periodo. Ci attende tempo nel complesso ancora soleggiato nei prossimi giorni anche se con nuvolosità medio-alta di passaggio. Aggiornamento a cura di 3B Meteo

LUNEDI': un campo di alte pressioni a matrice sub tropicali interessa la nostra regione ma si va attenuando. Giornata tra sole e velature, anche spesse, ma senza fenomeni degni di nota. Temperature in calo, venti moderati da O-N-O con mari mossi in prevalenza.



MARTEDI': Pressioni medio-alte continuano a interessare le regioni del basso versante adriatico rinnovando condizioni di tempo stabile e perlopiù soleggiato su Molise, Puglia e Basilicata anche se con nuvolosità medio-alta in avanzamento da SO, avamposto del blando peggioramento atteso per il giorno successivo. Venti deboli dai quadranti sud-orientali in rotazione ai quadranti sud occidentali; Zero termico nell'intorno di 3150 metri. Mare da poco mosso a quasi calmo.



MERCOLEDI': Un fronte nuvoloso in risalita da SO interessa la nostra regione determinando maggiore variabilità con il rischio di locali piogge. Migliora tuttavia già in serata con ampi rasserenamenti. Venti deboli dai quadranti sud occidentali; Zero termico nell'intorno di 2950 metri. Mare poco mosso.

