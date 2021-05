Meteo, in Molise sole e nubi per un weekend all'insegna della variabilità

Le previsioni per i prossimi giorni degli esperti di 3BMeteo

CAMPOBASSO/ISERNIA. Condizioni meteo all'insegna della variabilità sul Molise con una maggiore presenza di sole sugli annuvolamenti. Tuttavia infiltrazioni di aria fresca dai quadranti occidentali raggiungono la regione portando un aumento della instabilità pomeridiana con qualche fenomeno. Venerdì però dopo un avvio soleggiato arriverà una nuova perturbazione responsabile di un peggioramento con piogge e rovesci. Il tutto associato ad un calo termico e a un rinforzo dei venti . Ma ecco nel dettaglio le previsioni per i prossimi giorni degli esperti di 3B Meteo.

VENERDI'. L'alta pressione è ancora lontana. Si inserisce così sul Mediterraneo una nuova perturbazione che porterà un peggioramento del tempo sul Sud Est. Nella prima parte del giorno ancora stabile e soleggiato con tendenza ad aumento della nuvolosità dal pomeriggio-sera con fenomeni nel Molise occidentale. Temperature in aumento, venti da deboli a moderati intorno Sud.

SABATO. Infiltrazioni umide raggiungono il Molise determinando una giornata irregolarmente nuvolosa con solo parziali schiarite pomeridiane. Nello specifico sui litorali nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata. Venti deboli dai quadranti nord-occidentali in rotazione ai quadranti sud occidentali. Zero termico nell'intorno di 2450 metri. Mare mosso.

DOMENICA. Pressioni medio-alte interessano la regione garantendo tempo stabile e perlopiù soleggiato. Nello specifico su litorali e sull'Appennino nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata. Venti deboli dai quadranti nord-occidentali in rotazione ai quadranti nord-orientali. Zero termico nell'intorno di 2850 metri. Mare poco mosso.

