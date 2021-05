Meteo in Molise, avvio di settimana soleggiato e asciutto

Previsioni del tempo aggiornate da 3B Meteo

L'alta pressione tornerà ad impossessarsi delle regioni meridionali regalandoci una settimana perlopiù soleggiata con al più il transito di nubi alte e stratiformi ma di poco conto e qualche cumulo in montagna mercoledì con il rischio di isolati piovaschi. Il tutto accompagnato da clima via via più caldo e mite per il periodo con punte oltre i 25°C.

LUNEDI': Tempo stabile e soleggiato sul Molise, tuttavia delle infiltrazioni di aria umida in quota sono responsabili del passaggio di nubi irregolari ma senza effetti. Temperature in ulteriore aumento, venti in prevalenza da SSO deboli o moderati, mari poco mossi o mossi.

MARTEDI': L'alta pressione prende possesso delle regioni meridionali determinando così una bella giornata di sole con solo esili velature di passaggio. Venti deboli occidentali in attenuazione e in rotazione ai quadranti sud occidentali. Mare mosso. Clima mite

MERCOLEDI': Un campo di alte pressioni abbraccia la regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico sull'Appennino cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale. Venti deboli dai quadranti sud occidentali in rotazione ai quadranti sud occidentali. Mare mosso.

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti



Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, clicca qui e salva il contatto!