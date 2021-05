Meteo in Molise, cambio di rotta: nel weekend arriva il caldo africano

Le previsioni degli esperti di meteoisernia.net

CAMPOBASSO/ISERNIA. Le analisi delle carte sinottiche ci danno utili indicazioni sulla tendenza del meteo che dovrebbe delinearsi a partire dal prossimo fine settimana e nei giorni a seguire. C'è la possibilità, infatti, che entro la fine di questo mese il Mediterraneo sia teatro della prima vera ondata di calore di matrice africana.

Se i valori espressi nella mappa di cui sopra saranno confermati nei prossimi aggiornamenti, ci sarà la concreta possibilità di essere proiettati per qualche giorno in piena estate, passando così in pochi giorni da un contesto incerto, umido e sotto media, ad uno prettamente estivo.

Seppure solamente in parte mitigato da alcuni fattori legati al periodo ed allo stato del territorio, non si esclude caldo bel oltre i 30 gradi soprattutto nelle zone interne del Sannio.

Alla cauta lettura dei modelli di previsione, sembrerebbe che tale nuova configurazione tenda a persistere per circa una decina di giorni. Vedremo, dunque, se potremo parlare di arrivo dell'estate o, come spesso accade in questa fase dell'anno, di una falsa partenza.

