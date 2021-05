Meteo, l'alta pressione regala ancora giornate di bel tempo in Molise

Le previsioni per i prossimi giorni degli esperti di 3B Meteo

CAMPOBASSO/ISERNIA. L'alta pressione continua a dominare sulle regioni meridionali, determinando così un prosieguo di settimana soleggiato anche in Molise. Da segnalare solo il transito di nuvolosità medio-alta e qualche annuvolamento in sviluppo diurno sulla dorsale appenninica. La rotazione delle correnti dai quadranti settentrionali determinerà altresì un calo delle temperature che si porteranno più vicine alle medie del periodo. Alta pressione che tra domenica e lunedì lascerà spazio a un fronte instabile in transito sui Balcani, foriero di rovesci e temporali in marcia anche sul Molise. Ma ecco nel dettaglio le previsioni degli esperti di 3B Meteo.

VENERDI'. L'alta pressione rinnova condizioni di tempo stabile e perlopiù soleggiato in Molise, eccezion fatta per cumuli in sviluppo diurno sulla dorsale appenninica con rischio di qualche breve e fugace piovasco. Venti sino a moderati dai quadranti nordoccidentali, in rinforzo serale. Zero termico nell'intorno di 3500 metri. Mare poco mosso.

SABATO. Prosegue la fase di tempo stabile e perlopiù soleggiato su Molise, Puglia e Basilicata anche se con ancora annuvolamenti di passaggio, a tratti anche più intensi a ridosso della dorsale appenninica ma con rischio pioggia basso o assente. Venti deboli dai quadranti nord-occidentali. Zero termico nell'intorno di 3800 metri. Mare poco mosso.

DOMENICA. L'alta pressione inizia a mostrare segni di cedimento sotto la spinta di correnti più fredde in arrivo dal Nord Europa che spingono un fronte verso le regioni meridionali. Nubi in aumento quindi da Nord con piogge in arrivo nella seconda parte della giornata sul Molise. Venti deboli dai quadranti nord-occidentali in rotazione a settentrionali. Zero termico nell'intorno di 3150 metri. Mare poco mosso.

