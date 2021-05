Meteo, al via una settimana più stabile: caldo in aumento

Le previsioni aggiornate a cura di 3B Meteo

Dopo la perturbazione domenicale, la settimana entrante si preannuncia più stabile ma con tempo non del tutto soleggiato, con possibilità di piovaschi in montagna. La pressione atmosferica tornerà a salire con caldo in aumento da metà settimana, picchi fino a 32-33°C dal 4-5 giugno.

LUNEDI': la circolazione depressionaria, responsabile di residua instabilità mattutina, si allontana favorendo un miglioramento delle condizioni meteo. Temperature in aumento e venti in attenuazione.

MARTEDI': giugno inizia all'insegna del sole prevalente sul Molise; da segnalare solo qualche addensamento nuvoloso in transito ma senza effetti. Temperature in aumento, venti in prevalenza deboli con qualche rinforzo. Mare poco mosso.

MERCOLEDI': l'alta pressione si indebolisce, favorendo l'arrivo di aria più umida responsabile di un lento aumento della nuvolosità nelle alture dell’Appennino dal pomeriggio con deboli piogge in serata. Venti deboli dai quadranti sud-orientali in rotazione ai quadranti sud occidentali. Mare poco mosso.

