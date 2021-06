Meteo in Molise: estate alle porte, ma dura poco

Fine settimana all’insegna del sole e del caldo, ma la prossima settimana si cambia. L’aggiornamento di 3B Meteo

Aumento della pressione atmosferica nel corso dei prossimi giorni sull'Italia meridionale con caldo in ulteriore aumento stante l'afflusso di calde correnti dal Nord Africa. Attesi picchi fino a 32-33°C tra il 4-5 giugno. Il tutto accompagnato da ventilazione a prevalente regime di brezza con mari in prevalenza poco mossi. Nubi in aumento nella giornata di domenica e a inizio della prossima settimana che potrebbe vedere l'arrivo di piogge con conseguente diminuzione delle temperature.

GIOVEDI': alta pressione in rinforzo sulle nostre regioni di Sud-Est. Giornata caratterizzata da bel tempo prevalente, salvo annuvolamenti pomeridiani sull'Appennino ma senza fenomeni associati. Temperature in aumento, con punte nelle interne di 28/29°C.

VENERDI': un campo di alte pressioni abbraccia il Sud Italia garantendo tempo stabile ed assolato ovunque con cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata. Mare da quasi calmo a poco mosso. Temperature stabili o in ulteriore rialzo con punte anche oltre i 30°C nelle aree interne.

SABATO: l'alta pressione resta protagonista al Sud determinando così condizioni di bel tempo prevalente su Molise, Puglia e Basilicata. Da segnalare annuvolamenti in sviluppo diurno in Appennino, ma con rischio pioggia basso o assente. Mare da quasi calmo a poco mosso. Temperature in ulteriore aumento, massime sino a 32 / 33°C.

DOMENICA: la perturbazione inizia a fare capolino anche se in alcune zone alta pressione permane garantendo ancora tempo stabile, seppur con annuvolamenti nel corso del pomeriggio. Mare poco mosso.

