Meteo, l'estate si fa attendere: in Molise week-end all'insegna dell'instabilità

CAMPOBASSO/ISERNIA. Una blanda circolazione depressionaria in quota alimentata dall'afflusso di più fresche correnti balcaniche rinnova condizioni d'instabilità in Molise. Nubi, acquazzoni e locali rovesci temporaleschi interesseranno nelle ore centrali della giornata le aree interne del Molise. L'afflusso di una moderata ventilazione settentrionale determinerà un generale calo delle temperature su valori gradevoli per la stagione, generalmente compresi tra 23 e 26°C lungo le coste. Ma ecco nel dettaglio le previsioni per i prossimi giorni degli esperti di 3B Meteo.

VENERDI'. Si fanno ancora sentire gli effetti di una circolazione instabile in Molise, responsabile di una maggiore nuvolosità pomeridiana. Nubi più frequenti su Appennino, versanti tirrenici e ionici con rischio di rovesci o locali temporali. Temperature stazionarie. Venti deboli dai quadranti nord-occidentali in rotazione a occidentali; Zero termico nell'intorno di 3300 metri. Mare poco mosso.

SABATO. Nessuna novità significativa con tempo più soleggiato al mattino in Molise. Seguirà un pomeriggio più nuvoloso con rischio di rovesci o locali temporali. Tendenza a schiarite nel corso della serata. Temperature stazionarie. Venti deboli dai quadranti nord-occidentali in rotazione a settentrionali; Zero termico nell'intorno di 3200 metri. Mare poco mosso.

DOMENICA. L'alta pressione è disturbata da infiltrazioni umide in serata, responsabili di un rapido aumento della nuvolosità dopo una giornata assolata. Nello specifico sui litorali cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale. Venti deboli dai quadranti nord-occidentali in rotazione ai quadranti nord-orientali. Zero termico nell'intorno di 3600 metri. Mare poco mosso.

