Meteo in Molise, la settimana si apre all’insegna del tempo stabile e soleggiato

Le previsioni per i prossimi giorni degli esperti di 3B Meteo



CAMPOBASSO/ISERNIA. Condizioni stabili e soleggiate interessano la regione per via dell'anticiclone che tende gradualmente a rafforzarsi. Tuttavia correnti settentrionali raggiungono il Sud Italia al seguito della coda di una veloce quanto marginale perturbazione in allontanamento verso i Balcani. Scarsi i fenomeni se si eccettua un calo termico per i venti da Nord in avvio di settimana. Seguirà un aumento termico ma con caldo senza eccessi almeno fino a metà settimana.

Ma ecco nel dettaglio le previsioni per i prossimi giorni degli esperti di 3B Meteo.

LUNEDI'. Condizioni stabili e soleggiate, se si eccettua una temporanea variabilità per la coda di una modesta perturbazione in transito ma che non avrà effetti degni di nota. Le temperature subiranno una diminuzione per via di una ventilazione in rinforzo da Nord. Mare in prevalenza mosso.

MARTEDI'. L'alta pressione tende a rafforzarsi favorendo una giornata stabile e soleggiata, eccetto per qualche addensamento a carattere sparso. Temperature in lieve aumento, venti settentrionali moderati ma in attenuazione. Mari da mossi a poco mossi.

MERCOLEDI'. Un campo di alte pressioni abbraccia la regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico su litorali, subappennino e sull'Appennino cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata. Venti deboli dai quadranti nord-orientali in rotazione ai quadranti nord-orientali; Zero termico nell'intorno di 4200 metri. Mare poco mosso.

