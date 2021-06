Meteo, il Molise nella morsa del caldo africano: arriva una nuova ondata di calore

Le previsioni per i prossimi giorni degli esperti di 3B Meteo

CAMPOBASSO/ISERNIA. Condizioni stabili e soleggiate interessano le regioni del Sud Est per via dell'anticiclone sempre protagonista. Tuttavia correnti meno calde hanno favorito un temporaneo abbassamento delle temperature in questo weekend.Nei primi giorni della prossima settimana è attesa una nuova ondata di calore.

Ma ecco nel dettaglio le previsioni degli esperti di 3B Meteo.

LUNEDI'. Cielo sereno o poco nuvoloso sul Molise con temperature in sensibile aumento sia nei valori massimi che nei minimi. Venti deboli dai quadranti sud-orientali in rotazione a meridionali. Mare da quasi calmo a poco mosso.

MARTEDI'. Condizioni anticicloniche sempre garanzia di stabilità e bel tempo sul Molise. Prosegue l'intensa ondata di calore. Venti deboli dai quadranti sud occidentali in rotazione ai quadranti sud occidentali. Mare poco mosso.

MERCOLEDI'. Giornata caratterizzata da sole alternato a qualche velatura su Puglia, Basilicata e Molise. Caldo sempre intenso con punte di 38-40°C. Zero termico nell'intorno di 4600 metri. Mare poco mosso.

GIOVEDI'. Un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Venti deboli occidentali in attenuazione e in rotazione ai quadranti sud occidentali. Mare da mosso a poco mosso.

