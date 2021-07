Meteo, in Molise caldo ma senza eccessi per l’avvio di settimana

Le previsioni per i prossimi giorni degli esperti di 3B Meteo



CAMPOBASSO/ISERNIA. L'alta pressione africana si attenua e il grande caldo concede una breve e relativa tregua. Correnti nord occidentali di Maestrale sono alla base di un calo termico seppur contenuto ma anche di una variabilità sulle interne e in avvio di settimana. Nei prossimi giorni ancora anticiclone con tendenza a nuova intensificazione del caldo africano. Ma ecco nel dettaglio le previsioni degli esperti di 3B Meteo.

LUNEDI'. La regione è interessata da un campo di alte pressioni, tuttavia un lieve e temporaneo indebolimento determina una variabilità interna con qualche occasionale ed isolato piovasco. Temperature in calo, venti moderati intorno Nord Ovest, mari poco mossi.

MARTEDI'. Un campo di alta pressione abbraccia il Molise garantendo tempo stabile ed assolato ovunque salvo per qualche addensamento sparso. Temperature in aumento. Venti deboli dai quadranti nord-occidentali, mari poco mossi o mossi.

MERCOLEDI'. Un campo di alta pressione abbraccia la regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Venti deboli dai quadranti nord-orientali in rotazione ai quadranti nord-orientali. Mare poco mosso.

GIOVEDI'. Un campo di alta pressione abbraccia la regione garantendo tempo stabile e soleggiato, salvo qualche sparuto annuvolamento nel corso del pomeriggio. Nello specifico sui litorali cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata. Venti deboli dai quadranti sud occidentali in rotazione ai quadranti nord-orientali. Mare poco mosso.

